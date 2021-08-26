Kırşehir Valiliğinden sıcaklık uyarısı

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Kırşehir Valiliği, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Hava sıcaklıklarının 48 derece artış göstereceğinin belirtildiği açıklamada, Kayseri'de 3639, Kırşehir'de 3638, Nevşehir'de 3234, Sivas'ta 3337, Yozgat'ta ise 3234 derece artış göstereceği ifade edildi. Sıcaklık artışının bir hafta süreli olacağının belirtildiği yazılı açıklamada; "Sıcak hava dalgası nedeniyle öğle saatlerinde çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olanların sıcak çarpmasına karşı tedbirli ve dikkatli olmaları önem arz etmektedir" denildi.

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