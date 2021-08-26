Belediye, Kombi Asfalt Serim Aracı ile şehirde asfaltı olmayan sokak bırakmayacak Belediye Başkanı Ekicioğlu: “Girilmedik mahalle ve yol bırakmayacağız”

– Kırşehir Belediyesi araç filosuna yeni kattığı Kombi Asfalt Serim Aracı ile şehirde asfaltı olmayan sokak bırakmayacak.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kombi Asfalt Serim Aracının faaliyette olduğu Kervansaray Mahallesi'ndeki asfaltlama çalışmasını CHP Milletvekili Dr. Metin İlhan, Başkan Yardımcısı Asaf Kayaoğlu ve Kervansaray Mahallesi Muhtarı Çelebi Baran’la birlikte yerinde inceledi. Asfalt serim çalışmalarının daha hızlı ve kaliteli bir şekilde yapılabilmesi için çalışmalarını sürdüren Kırşehir Belediyesi yeni asfalt serim aracıyla girilmedik mahalle ve yol bırakmamayı hedefliyor. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, “Çağdaş şehirlerin olmazsa olmazlarından olan kaliteli ve güvenli yolların halkın ulaşımı ve araçlarını kullanması açısından çok önem arz etmektedir. Bu bağlamda Kırşehir Belediyesi olarak yeni kombi asfalt serim aracımızı halkımızın hizmetine sunduk” dedi. Araç filosunun da genişletileceğini aktaran Ekicioğlu; “Belediyemiz araç filosuna kazandırdığımız Kombi asfalt aracımızla daha önce de söz verdiğimiz gibi girilmedik mahalle ve yol bırakmayacağız. Kombi asfalt aracımızla daha kaliteli bir serme işlemi ile daha güvenli ve daha uzun ömürlü bir yol yapımı sağlıyoruz. Daha az insan gücüyle ve tamamen otomatik olarak çalışan aracımızla çevreyi koruyor ve enerji verimliliğini de arttırıyoruz. Araç sürücümüz, serim sırasında gerekli tüm ayarları sürücü kabinine yerleştirilen dokunmatik ekran ve tuşlar sayesinde gerçekleştiriyor ve tüm püskürtme ve temizleme işlemleri de kabinden yönetiliyor” diye konuştu

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