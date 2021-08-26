Bakan Yardımcısı Uçarmak Kırşehir'de

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret ederek, bu yıl 34.’sü kutlanacak olan Ahilik Haftası programları hakkında bilgi aldı.
Bakan Yardımcısı Uçarmak, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği kentte Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret etti. Bu yıl 1319 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 34. Ahilik Haftası etkinlikleri hakkında Vali Akın'dan bilgiler alan Uçarmak, değerlendirmelerde bulundu.
Ziyarette, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Necmettin Erkan ile Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı da hazır bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.