İnşaat hırsızı 5 kişi tutuklandı

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Kırşehir'de 12 ayrı inşaatta hırsızlık yaptığı belirlenen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kırşehir'de 12 ayrı mahallede bulunan inşaatlarda hırsızlık olayına karışan 19 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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