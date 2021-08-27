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Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Gündüz Bakım Evi ve Kreş projesinde son aşamaya gelindi”

İHA

Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Gündüz Bakım Evi ve Kreş projesinde son aşamaya gelindi”

– Kırşehir Belediyesi, Yenice Mahallesi'nde mevcut yapısı tadilat ederek projelendirilen ‘Gündüz Bakım Evi ve Kreş Projesi’ni tamamlanma aşamasına geldiğini duyurdu.

Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, projede; 18 kişilik 4 sınıf, çok amaçlı salonlar ve yemekhane hizmetleri verileceğini söyledi. Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Söz verdiğimiz Gündüz Bakımevi ve Kreş Projemizin ilkini Yenice Mahallesi Koru Arkası Sokak’ta mevcut yapıyı tadilat ederek projelendirdik ve yapımına da hızlı bir şeklide başladık. Göreve geldiğimiz günden beri hiçbir bahaneye sığınmadan Kırşehirli hemşehrilerimizin hangi alanda hangi çalışmaya ihtiyacı varda tüm ekip olarak projeler üretiyor ve bunu da Kırşehirli halkımızla paylaşıyoruz" dedi.

Ortak Akılla engelleri kaldırdıklarını belirten Belediye Başkanı Ekicioğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü;
“Birbirinden güzel projelerle yola çıktık. Kırşehir Belediyesi olarak ortak akılla, azimle, birlik ve beraberlikle aşılamayacak engellerin olmadığını da göstermiş olduk. Amacımız Kırşehir’de yaşayan tüm kesimlerle birlikte Kırşehir’e hizmet etmektir. Kırşehir Belediyesi’ni hep birlikte ortak akılla yöneteceğiz diye yola çıktığımızda bu kentin sorunlarını ve ihtiyaçlarını, bu kentte yaşayan 7’den 70’e herkesin taleplerini ve düşüncelerini değerlendirip alanlarında uzman ekibimizle 70 Proje başlığı altında hazırladığımız projelerimizi Kırşehir kamuoyu ile paylaşmıştık. Gelinen noktada Pandemi döneminin oluşturduğu ekonomik ve sosyal koşulları bahane etmeden şehrimizin daha yaşanılır hale gelmesi ve çağdaş bir görünüme kavuşması için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Yerel yönetim anlayışımızın ilkeleri doğrultusunda Kırşehir Belediyesi’ni dürüst, liyakatli, hesap verebilir ve şeffaf bir şekilde yönetiyoruz. Bu konuda seçimlerden önce söz verdiğimiz birçok projemizi tamamladığımızı, bazılarının sonuçlanma aşamasında olduğunu ve bazılarının da yapımına başlandığını Kırşehirli hemşehrilerimle bir kez daha paylaşmak isterim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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