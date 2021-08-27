Mucur Belediyesi araç parkını güçlendirdi Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz: "Merkep ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri”

Kırşehir'in Mucur ilçe belediye başkanı Atılgan Yılmaz, belediye araç parkına yeni alınan araçları ve iş makinalarını kamuoyu ile paylaştı.



Mucur ilçe Belediye Sarayı önüne çoğu hibe alınan araçları ve iş makinalarını tek tek anlatan Başkan Yılmaz, Cumhurbaşkanın da dediği gibi ' Aşk ile Çalışan Yorulmaz' sözünü kendisine düstur edindiğini söyledi.

Belediye Başkanı Yılmaz, "1999 ve 2009 yılları arası dönemde yapmış olduğum belediye başkanlığımda Mucur Belediyesine o zaman bir Megan, bir tane Laguna makam aracı almıştım. Ardından itfaiye ve kılavuzla birlikte aynı zamanda çöp araçlarıyla devretmiştim. 2019 yılında Allah bize yeniden nasip etti ve göreve gedikten sonra yapmış olduğumuz çalışmalarla araç filomuzu yeniden güçlendirdik"dedi.



İlçe belediyesine 10 yeni hibe araç alındığını aktaran Yılmaz, "10 tane araç aldık. Şuana kadar alınan araçların ortalama 10 Milyonluk bir değeri var. Çok cüzi bir miktarda ihale ile satılan eski araçlarda aldığımız 35 bin liraların dışında tamamı hibe. Bu araçları genel anlamada belediyeler birliğimizde, Çevre Bakanlığımızda, belediyelerimizle ve halkımızla birlikte almış olduğumuz araçlarımız. 'Merkep ölür kalır semeri, İnsan ölür kalır eseri' bu eserlerini ne belediye sarayını ne bu araçları hiç birini benin götürecek halim yok. Bu halkımıza, memleketimize Mucurumuza hizmet edecek tüm arkadaşlara hayırlı uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

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