Kick Boks zafer turnuvasında sporcular kıyasıya yarıştı

Kırşehir'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Kick Boks turnuvası yapıldı.

Kırşehir Belediyesi Kick Boks Kulübü sporcusu ve Dünya Şampiyonlar Turnuvasında şampiyon olan Sefa Köksal ile Ankara Hedef Spor Kulübü Sporcusu ve Avrupa Şampiyonu Mustafa Türk, Aşıkpaşa Kapalı spor salonunda gösteri maçı yaptı.

Turnuvaya; 13 ilden 28 kulüpten 340 erkek, 152 kadın olmak üzere toplamda 492 sporcu katılım gösterdi.

Turnuvaların açılış programına katılan CHP Kırşehir Milletvekili İlhan, zafer haftası nedeniyle düzenlenen turnuvaları önemsediklerini söyledi. İlhan, "Kick Boks zafer turnuvasına katılan sporcu ve antrenörleri ile birlikte misafiri ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Hepimiz futbol, voleybol, hentbol, basketbolu biliyoruz. Kick Boks ve judo gibi sporları gördüğümüzde hatırlıyor ve tanıyoruz. Aslında salon sporlarına önem vermek lazım. Amatör sporlar, şehirleri dostlukları kardeşliği ve bir arada olmayı sağlıyor. Pandemi döneminde bu tür turnuvalar çok fazla yapılmadı. Bundan sonra bu tür turnuvalar artarak devam edecek" dedi.

Gösteri maçı sonrası Dünya Şampiyonlar Turnuvasında şampiyon olan Sefa Köksal ile Ankara Hedef Spor Kulübü Sporcusu ve Avrupa Şampiyonu Mustafa Türk'e katılım ödülü verildi.

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