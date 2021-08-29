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Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO'lu müzik şehri Kırşehir’de ‘Müzik Durakları’ oluşturuldu Sokak sanatçıları; davul, saz ve kemandan oluşan müzik duraklarında sanatlarını icra ediyor

İHA

Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO'lu müzik şehri Kırşehir’de ‘Müzik Durakları’ oluşturuldu Sokak sanatçıları; davul, saz ve kemandan oluşan müzik duraklarında sanatlarını icra ediyor

Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ın temsil ettiği 'Abdal' kültüründen gelen sanatçılarıyla bilinen ve müzik alanında UNESCO Şehirler Ağı'na dahil olan Kırşehir’de, belediye ‘Müzik Durakları’nı faaliyete geçirdi.
Selçuklular döneminden kalan tarihi eserleri ile açık hava müzesi gibi olan şehirde Cumhuriyet Tarihinin ilk külliye projesi ‘Ahi Külliyesi’ de tarihi dokunun korunmasına olanak sağlıyor. Kaplıca tedavisi imkanlarıyla ön plana çıkan Kırşehir, UNESCO Müzik Şehirleri Ağına girmesi sonrasında da değişime uğradı. Şehirde belediye sokak sanatçıları için şehrin meydanı ve kalabalık caddeler üzerinde müzik durakları oluşturdu.

"Saz ve kemanın aynı anda senkronize kullanıldığı il Kırşehir"
Sokak sanatçılarını yeni bölgelerinde ziyaret eden Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, Kırşehir’in Anadolu Abdal Geleneği şehri olduğunu söyledi. Ekicioğlu, “Bağlama, davul, keman bu tür enstrümanları şehirde değişik yerlere yerleştirdik. Sokak müziği icra eden gençleri belediyemizce yapılan müzik duraklarında halkla buluşturuyoruz. Bozkır’ın müziğini Anadolu’nun kültürünü son kuşak olan Neşet Ertaş, Muharrem Ertaş, Çekiş Ali ve Hacı Taşanları uluslararası alanda dünyaya tanıtıyoruz. Türkiye’de, saz ve kemanın uyumlu çalındığı il Kırşehir. Başka hiçbir yerde de saz ve keman uyum sağlamaz. Bu ise Kırşehir’de, gelenekten gelen bir kültür. Düğünlerimizde davulla misafir karşılanır, saz ve kemanla da muhabbet devam eder. Kültürümüzün de ana temasını oluşturur” dedi.
CHP Milletvekili Metin İlhan ise yapılan müzik duraklarının şehirde beğeni ile karşılandığını, en büyük değer Neşet Ertaş’ın kültürünü de Türkiye’de yaymak için ellerinden gelen her türlü çalışmayı yaptıklarını belirtti. Sokak Sanatçısı Ufuk Tufan Doğan, belediyeye teşekkür ederek şehirde müzik duraklarının ihtiyaç olduğunu söyledi. Saz, davul ve keman duraklarının iyi olduğunu aktaran klarnet ustası Yunus Günüç ise sokak sanatçılarının müzik duraklarında sanatlarını icra edeceklerini ifade etti.
Faruk Güven adlı vatandaş ise Kırşehir’e müzik duraklarının yakıştığını aktardı.

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