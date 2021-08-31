Musa Eroğlu'ndan bozlak ustası Ertaş'a dua

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

Kırşehir'de, Zafer Bayramı kutlamalarına katılan Halk Müziği sanatçısı Musa Eroğlu, merhum bozlak ustası Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın mezarlarında dua etti.

Kırşehir'de belediyenin yaptığı organizasyonda dün akşam Cacabey Meydanında konser veren Eroğlu, konakladığı Kırşehir'den ayrılmadan Neşet Ertaş'ın babasının mezarını ziyaret etti. Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, CHP Milletvekili Metin İlhan ve başkan yardımcısı Nuri Araz'ın da katıldığı programda sanatçı Musa Eroğlu, Ertaş'ın mezarına çiçek bıraktı. Mezarı suladıktan sonra dua eden Eroğlu, Ertaş'ın abdal geleneğine ve halk müziğine büyük katkılarının olduğunu söyledi.

Eroğlu, yaptığı mezar ziyareti sonrası Kırşehir'den ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.