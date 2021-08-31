Kaya'dan tebrik mesajı

Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir Şube Başkanı Bahattin Kaya, yapılan genel kurulda güven tazeleyerek yeniden başkan seçilen Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Kaya'yı tebrik etti.



Kaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"17.'si düzenlenen genel kurulda tüzük değişikliği ile birlikte genel başkanlık seçimleri yapıldı. Kırşehir Şube olarak yönetim ve denetim kurulu delegeleri olarak bizlerde genel kurula katıldık. Mevcut genel başkan Mustafa Kaya, yeniden genel başkanlığa seçildi. Türkiye genelinde 46 şube ve 33 temsilciliği bulunan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği 17 bini geçkin de üyeye ulaştı. Şehit ve Gazilerin temsil edildiği derneğimiz Kırşehir'de de aktif çalışmalarını yürütüyor. Devletin daima yanında yer alan ve genel merkezce şehit aileleri ve gazilerin sorunlarının çözüm noktasında yer alan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırşehir'de, 55 gazi üyeye ve şehit ailelerinin tamamına hizmet vermekte. Bizlerin temel amacı yasal dayanakta temsilcilik faaliyeti yürüterek çözüm odaklı destek sunmaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.