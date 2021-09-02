Kırşehir'de, metamfetamin operasyonu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırşehir'de, Narkotik polisi sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Narkotik polisi sokak satıcılarına yönelik Kervansaray Mahallesinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda M.Ö.'nün üzerinde 4 fişek halinde metamfetamin maddesi ele geçirildi. Emniyette ifadesi alınan M.Ö., çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.