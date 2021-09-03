Belediye Kadın Hentbol Takımı transfer çalışmalarına başladı

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– Kırşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı, transfer çalışmalarına başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonu 20212022 Sezonunda Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele edecek olan Kırşehir Belediyesi GSK Kadın Hentbol Takımı transfer çalışmalarına başladığını duyurdu. Kulüp sporcularından Esra Gözüm, Gökçe Güney ve Nazlıcan Özdemir ile sözleşme yenilendi. Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar, 2. Ligin ardından kadın hentbol takımının 1. Ligde’de başarı sağlayacağını söyledi.



9 ay gibi kısa bir sürede kurulan ve amatör kümeden başlayıp 2. Lig'e, ardından da 1. Lig’e çıkan kadın hentbol takımının Süper Lig'e çıkmayı hedefliyor.

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