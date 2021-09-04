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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okçular, Kırşehir'de yarışıyor

İHA

Okçular, Kırşehir'de yarışıyor

Ahi Evran Yılı etkinlikleri kapsamında 'Ahilik ve Türk Okçuluğu' temalı Okçuluk Turnuvası Kırşehir'de gerçekleştiriliyor.
Turnuvanın Ahi Evran Külliyesinde düzenlenen açılış programına Vali İbrahim Akın, AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, daire müdürleri, sporcular, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Vali İbrahim Akın, 2021 yılının Ahi Evranı Veli’nin doğumunun 850. yılı olması sebebiyle UNESCO tarafından ve cumhurbaşkanlığınca yayınlanan genelge ile 'Ahi Evran Yılı' olarak ilan edildiğini söyledi. Yayınlanan bu genelge kapsamında, Ahi Evranı Veli’yi anmak, ahilik geleneğini yaşamak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara tanıtmak amacıyla 2021 yılında ahiliğin merkezi Kırşehir başta olmak üzere yurt genelinde çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirten Vali Akın, “2021 yılının Ahilik Yılı olarak kabul edilmesiyle birlikte, doğumunun 850. yılında ahilik teşkilatının kurucusu Ahi Evranı Veli’yi anma programları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenmekte. Amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, onlara Ahilik değerlerini aşılamak ve onların bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. İnanıyorum ki ilimizden okçuluk branşında başarılı sporcular çıkacak ve hem ilimizi hem ülkemizi önemli turnuvalarda temsil edecektir" dedi.
Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz ise konuşmasında, “Ahilik kültürü ile geleneksel Türk okçuluğunun çok fazla ortak yönü var. Güzel ahlâk, saygı, sevgi ve hoşgörü Ahilik kültürünün en önemli değerlerindendir. Bu değerlerin Türk okçuluk tarihinde de önemli yerleri olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda, çırakkalfausta ilişkileri ile ustaya saygı ve edep her iki kültürün de ortak noktaları arasındadır. Ahilikteki fütüvvet ile karşılaştırdığımızda Türk okçuluğunda tekkeye giden bir kemankeşin abdestsiz yaya dokunmaması, kabzayı eline almaması, besmele ile ok atmaya başlaması ve şeyhi izin vermeden ok atmaya başlamaması gibi özellikler ahilikte de dükkan açan esnafın, bir ahinin besmele ile dükkanını açıp bu anlamada yetiştirdiği çıraklara da bu anlayışı aktarması güzel özellikler olarak tarihimizde yerini almaktadır" diye konuştu.
Ney dinletisinin ardından, Tarihçi Şükrü Seçkin Anık’ın 'Ahilik ve Türk Okçuluğu' konulu semineri ile devam eden turnuvanın açılış programı, Ahi Evranı Veli Mizansen Gösterisi, Okçuluk Atış Duasının yapılması, ve şehir protokolünün ok atışı yapmaları ile devam etti. Ok atışlarında Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 2 atıştan bir karavana atarken, Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz da 2 atıştan birini karavana attı. AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli 4 atışta hedefi bulamazken AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal'da yaptığı 3 atışta da hedefi bulmadı.
Turnuvanın açılış programının ardından Ahi Stadında yapılan müsabakalarda 45 sporcu yarışıyor. Yarışma öncesi duygularını anlatan Müge Naz Ertaş adlı sporcu, Kırşehir'de olmaktan mutlu olduğunu ifade ederek kendine Okçu Mete Gazoz'u örnek aldığını ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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