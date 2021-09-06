Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali İbrahim Akın: "Yeni bir eğitim-öğretim yılı heyecanı yaşıyoruz"

İHA

Vali İbrahim Akın: "Yeni bir eğitim-öğretim yılı heyecanı yaşıyoruz"

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, yeni eğitimöğretim yılı nedeniyle mesaj yayımladı.
Vali Akın mesajında; "Eğitim, bir toplumun gelişmesindeki en önemli unsurların başında yer almaktadır. Toplum olarak huzur ve güven içerisinde yaşamak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir ülke bırakmak ve medeniyet yolunda ilerlemek istiyorsak bilim ve teknolojiyi kendimize rehber edinerek çocuklarımızın eğitimine gereken önemi vermek durumundayız "ifadelerini kullandı. Açıklamada, eğitim sürecinde çocukların elde edeceği her kazanım gelecekte onların iyi bir mesleğe kavuşmasını sağlayacağı gibi ülkemizin geleceğine de yön vereceği belirtildi. Yeni eğitimöğretim yılı nedeniyle yapılan açıklama ise şöyle;
"Ülke olarak amacımız eğitimi sadece okulla sınırlı görmeyen, her koşulda kendini geliştiren, sorgulayan, araştıran, çok yönlü düşünen, bilgili, kültürlü, ahlaklı bireyler yetiştirmektir. Bunun için devlet olarak tüm imkânlarımızı seferber ederek, en başta idare, öğretmen, veli ve öğrenci birlikteliğini tesis etmek durumundayız. Bu unsurların birinde yaşayacağımız aksaklık hedeflediğimiz başarıya ulaşmamıza engel teşkil edecektir. Bu sebeple bütün tarafların üzerine düşen görevi layıkıyla yapması büyük önem taşımaktadır. Siz, öğretmenler ülkemizi yarınlara taşıyacak çocuklarımızın bilim ve ahlakla yoğrulmasını sağlayan geleceğimizin mimarlarısınız. Sizlerin de bu bilinçle, öğrencilerinize bilgiyi aktarmanın yanı sıra bilgiye ulaşmanın yollarını da göstererek çalışkan, erdem sahibi, öz güveni yüksek, hedefi olan genç nesiller yetiştireceğinizden eminiz. Bu meşakkatli fakat kutsal görevinizde hepinize başarılar diliyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eşinin silahla vurduğu kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Eşinin silahla vurduğu kadın hayatını kaybetti
Okçular, Kırşehir'de yarışıyor
YEREL HABERLER Okçular, Kırşehir'de yarışıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.