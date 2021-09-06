Belediye Başkanı Ekicioğlu: "Buruk bir yılın ardından öğrenci ve veli heyecanlı"

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, 20212022 eğitim ve öğretim yılı nedeniyle yaptığı açıklamada pandemi nedeniyle buruk geçen bir yılın ardından öğrenci ve velilerin heyecan dolu olduğunu söyledi.

Ekicioğlu, "Maalesef 20202021 eğitimöğretim yılını da pandemi koşulları nedeniyle buruk bir şekilde geride bıraktık. Yaşanan bu sürecin ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla okullarımız açıldı. Son bir buçuk yıldır geleceğimizin teminatı olan sevgili öğrencilerimiz pandemi sürecindeki bu zor koşullara rağmen üzerinize düşeni fazlasıyla yerine getirdiniz. Çocuklarımıza ve onların başarısı için gece gündüz demeden çalışan sevgili öğretmenlerimize ve velilerimize de vermiş oldukları katkı ve özveri için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Kırşehir Belediyesinin okullarda dezenfekte çalışması yaptığını aktaran Ekicioğlu, düzenledi dezenfekte çalışmalarının da devam edeceğini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.