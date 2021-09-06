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Ayakkabı boyacıları çocukluklarındaki işe döndü Çocukken boyacılık yapan işçi emeklileri yıllar sonra yeniden ellerine boya sandığı aldı

İHA

Ayakkabı boyacıları çocukluklarındaki işe döndü Çocukken boyacılık yapan işçi emeklileri yıllar sonra yeniden ellerine boya sandığı aldı

– Kırşehir’de, çocukluk dönemlerinde boyacılık yapan işçi emeklileri yıllar sonra yeniden ellerine aldığı boya sandıkları ile hayata tutundu.
Kırşehir Belediyesi tarafından kurulan lostra salonu ile emekli olduktan sonra ayakkabı boyacılığına başlayan 2 işçi emeklisi, gündelik kazançları ile aile ekonomilerine katkı sunuyor. 3 torunu olan İl Özel İdaresinden emekli Ramazan Çavuş (64) ve 2 çocuğu olan 4 torun dedesi Yaşar Doğan (60), lostra salonunda sabah başlayan mesailerini akşam sonlandırıyor. "Baba mesleğini yapıyorum" diyen Ramazan Çavuş, “Çocukluğumda babamla birlikte ben de boyacılık yaptım.1987 yılında devlet hizmetine girerek işçi oldum. 26 yıllık devlet hizmetim sonrası emekli oldum. Sonrasında ise baba mesleğine dönerek ayakkabı boyacılığı yapmaya devam ediyorum” dedi.

“Lostra salonunda gençlik fotoğraflarını tutuyor”
Askerden geliş ve emekli olduktan sonraki hallerini duvarına astığı fotoğraflarda yaşatan Yaşar Doğan ise hayata karşı duruşunu canlı tutmaya çalışıyor. Karayollarından emekli olan Doğan, hayatı boyunca birçok iş yaptığını anlattı. Doğan, “Karayollarından emekli oldum. 14 yıldır ise boyacılık yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. Çakmaklar için gaz sattım, pazar yerlerinde yük taşıdım. Simit dahi sattım. Kendimce çıraklık dönemlerimde ise esnafların yanında çalıştım. Temizlik şirketi çalışması sonrası hayatımın uzun bir bölümü karayollarında geçti. Emekli olduktan sonra ise yeniden boya sandığına döndüm” diye konuştu. Lostra salonu ile mevsimlere göre de rahatlama yaşayan boyacıların ortak özellikleri ise devlet hizmeti sonrası çocukluktaki işlerine yeniden dönmüş olmaları.

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