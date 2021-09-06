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Kırşehir'de ilk okul zili çaldı İl Milli Eğitim Müdürü Alpaslan: "Toprak susuz, ağaç yapraksız, okulda öğrencisiz olmaz"

İHA

Kırşehir'de ilk okul zili çaldı İl Milli Eğitim Müdürü Alpaslan: "Toprak susuz, ağaç yapraksız, okulda öğrencisiz olmaz"

Kırşehir'de 20212022 eğitim öretim yılının ilk zili çaldı. Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan da yeni eğitimöğretim yılı nedeni ile yayımladığı mesajında, "Toprak susuz, ağaç yapraksız, okulda öğrencisiz olmaz" dedi.

Metin Alpaslan yeni eğitim yılı nedeni ile ilgili yayımladığı mesajında, "Hayatımızın her alanında bizleri kuşatacak ve geleceğe umut ile bakmamızı sağlayacak olan eğitimin, sistematik ve formal bir şekilde uygulandığı okullarımız açıldı. Ülkemizi en iyi noktaya getirecek olan sevgili öğrenciler, eğitim odaklı düşünmek ve yaşamak için bir fırsat olan okullarımız sizler orada oldukça güzeldir. Toprağın susuz, ağacın yapraksız olmayacağı gibi bir okulunda öğrencisiz olması düşünülemez. Eğitimöğretim yılının açılması ile birlikte sizlerde çok özlediğiniz eğitim yuvanıza kavuştunuz" ifadelerine yer verdi.

Daha iyi bir eğitim için öğrencilerden de talepte bulunan Milli Eğitim Müdürü Alpaslan, "Sevgili öğrenciler, sizlerin daha iyi eğitim alması için hijyen kuralları başta olmak üzere sağlık ve güvenlik alanında gerekli tüm tedbirler alınıp, elverişli bir öğrenme ortamı oluşturularak okullarımız 20212022 eğitimöğretim yılına hazır hale getirilmiştir. Bir çocuğun eğitiminin bütün insanlığın yaşamını etkileyecek olması bilinciyle öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve bütün eğitim paydaşlarımıza hayırlı bir eğitimöğretim yılı olmasını temenni ediyorum" dedi.

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