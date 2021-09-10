6 kişinin öldüğü kazanın ardından Kırşehirli ailenin evinde yas hakim

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Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk, 6 kişinin öldüğü feci kazada hayatını kaybeden Kırşehirli ailenin evinde yas hakim oldu.

Fatma ve Murat çifti, 10 yaşındaki çocukları Şükrü ile birlikte çocukları Şükrü'nün göz ameliyatı için gittiği hastane yolunda geçirdiği trafik kazası sonrası hayatlarını kaybetmişti. Kırşehir'de Nasuhdede Mahallesi'nde bulunan ikametlerinde ailenin geride kalan üyeleri, açılan çadırda taziyeleri kabul ediyor. Fatma ve Murat çifti ile 10 yaşındaki çocukları Şükrü'nün cenazesi yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Bağbaşı Mezarlığına defnedilecek.

Kaza dün akşam saatlerinde KırıkkaleKırşehir karayolu üzerindeki Çelebi ilçesi İğdebeli Kavşağı'nda meydana gelmişti.

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