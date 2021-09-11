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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahi Esnafı, kutlamalara davet edildi

İHA

Ahi Esnafı, kutlamalara davet edildi

Kırşehir'de Pazartesi günü başlayacak Ahilik Haftası öncesinde Esnaf Odaları Birliği, vatandaşları davul ve zurnayla kutlamalara davet etti.
34. Ahilik Haftası kutlamalar çerçevesinde Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği önünde başlayan davet yürüyüşüne Belediye Başkan Vekili Nuri Araz, KESOB Başkanı Bahamettin Öztürk, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz ve esnaf odası başkanları katıldı. Davul ve zurnalar eşliğinde kaftan ve cübbe giyerek caddeleri gezen esnaf temsilcileri, esnaf ve sanatkârları Ahilik haftası kutlamalarına davet etti. Ziyaretlerde esnaflara Türk Bayrağı, maske ve kolonya hediye edilerek ahi helvası ikram edildi. Kırşehir halkının esnaf bayramına sahip çıkması gerektiğini belirten Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, “Ahilik Haftası Kutlamalarını daha görkemli, daha dolu dolu geçirmek üzere çeşitli etkinlikler düzenledik. Pazartesi günü etkinliklerimiz başlıyor. Artık ben değil, biz olarak hareket etmemiz lazım” dedi.
‘Ticaret Bakanı Pazartesi Günü, Cumhurbaşkanı ise Perşembe günü etkinliklere katılım sağlayacak’ diyen Öztürk, “Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Kırşehir halkını meydanlarda Ahilik Bayramına sahip çıkarken görmek istiyoruz. Ahiliğin başkenti Kırşehir, Ahilik bayramının ev sahibi de Kırşehir halkıdır. Halkımız ve esnafımız da bizleri yalnız bırakmasın ve Ahiliğin merkezi olduğumuzu bir kez daha gösterelim. Pazartesiden itibaren evlerimizi, iş yerlerimizi bayraklarla süsleyelim. Perşembe günü de meydanlarda bayram coşkusunu hep beraber yaşayalım” diye konuştu.

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