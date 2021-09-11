Balkonda oturan kadın, mikserin çarpması sonucu öldü

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Kırşehir'de evinin balkonunda oturan yaşlı kadın, beton mikserinin balkona çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesine bağlı Savcılı Büyükoba köyünde, A.Ç'nin kullandığı 40 AT 405 plakalı beton mikseri yol kenarındaki tek katlı evin balkonuna çarptı. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, kaza sırasında balkonda oturan M.A.'nın (79) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan mikser sürücüsü A.Ç. ise Kaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ölen kadının cenazesi, jandarma ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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