Belediye Başkanı Ekicioğlu: “Ahilik, topluma hak ve doğrudan yana olmayı ilke edinmiştir”

– Ülke genelinde kutlanan Ahilik Haftası nedeniyle Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu yayınladığı mesajında ahiliğin topluma hak ve doğrudan yana olmayı ilke edindiğini söyledi.

‘57. Esnaf Bayramı ve 34. Ahilik Haftası’nı kutluyorum’ diyen Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu; “Yüzyıllar öncesinden Anadolu’da toplumsal adalet ve toplumsal birliğin gelişmesi için mücadele veren ve hemşehrisi olmaktan onur duyduğumuz Ahi Evranı Veli’nin önderliğinde gelişen Ahilik Teşkilatı, başta esnaflarımız olmak üzere toplumun bütün kesimine haktan ve doğrudan yana olmayı ilke edinmiştir” dedi. Ahi Evranı Veli’nin toplumsal düzenin ve birliğin sağlanması için farklı bir bakış açısı geliştirdiğini aktaran Ekicioğlu’nun mesajı ise şöyle;

“Ahilik, üretmenin, adaletli bölüşmenin ve dayanışma kültürünün gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. Toplumda birlik ve dayanışma sağlayan, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatın düzenlenmesinde rol oynayan, merkezi Kırşehir olan ve Anadolu’da yüzyıllardan beri varlığını sürdüren Ahilik anlayışını sadece belli gün ve haftalarda kutlamak yerine günümüzde de hayatın içerisinde sürdürebilirsek ticari ve toplumsal ilişkilerde yaşadığımız birçok sorunu ortadan kaldırabileceğimize inanıyorum. Sanayide ve ticarette doğruluktan ve dürüstlükten ödün vermeden Ahilik Teşkilatı’nın kurucusu Ahi Evran’ın öğretileri ile birbirimizle kucaklaşarak dünya milletleri ile yarışmalıyız. Ekonomimizin bel kemiği olan esnaf ve sanatkârlarımız tarihinden aldığı bu güçlü mirası koruyarak evrensel değerlerle bütünleşerek ilerleyecektir.”

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