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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahiliğin merkezi Kırşehir’de esnaf dayanışması

İHA

Ahiliğin merkezi Kırşehir’de esnaf dayanışması

– Kırşehir’de 34. Ahilik Haftası, farklı şehirlerden gelen esnafların katılımlarıyla coşkuyla kutlanıyor.
Cacabey Meydanında kurulan stantlarla farklı illerden gelen esnaflar ahi dayanışması gösterirken Ticaret Bakanlığı koordinesinde şehir, ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe sahne oluyor.
1319 Eylül tarihleri arasında kutlanan hafta etkinlikleri Kırşehir, Ahi Evran’ın tanınması kadar kültürel faaliyetler, yarışmalar ve bilimsel etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Ahiliğin Türklerin Anadolu’yu vatanlaştırmasında, yerleşik hayata ve aşiret hayatından millet hayatına geçmelerinde; şehir hayatına intibaklarında, iş ve aş sahibi, üretici, eğitimli insan olmalarında, meslek edinmelerinde, İslami bir hayat nizamı oluşturmalarında; edebi, mimari, zirai, iktisadi, sosyal güvenlik ve eğitim sistemlerini meydana getirmelerinde etkisi olduğu biliniyor.
Kırşehir’e Gaziantep’ten gelen bakırcı ustası Eyüp Yol da ahiler şehri Kırşehir’de sanatını icra etmenin kendini mutlu kıldığını ifade ederek, “Bakır sanatının özel şehri Gaziantep’ten el sanatları şehri Kırşehir’e gelerek sanatımızı halka gösteriyoruz. Ahilik Haftasında bu atmosferi hissetmek bani mutlu kılıyor” dedi.
Halı dokuma sanatı ile ilgilenen ve Kayseri’nin Bünyan ilçesinden Kırşehir’e gelen Ziya Ünal ise yılda bir kez Kırşehir’e etkinlikler kapsamında geldiğini ve el emeği ürünlerini pazarladığını söyledi.
Kırşehir’de emekli olduktan sonra ahşap işçiliğine merak salan ve maddi karşılık beklemeden ahşap sanatı ile hediyelik eşya satan Mahmut Ünlü ise,
“Emekli olduktan sonra boş zamanlarımı değerlendirmek ve topluma örnek olmak için ahşap sanatı ile ilgileniyorum. Çevreye katkıda bulunma amacını güderek çalışmalarımı yürütüyorum. Hafta etkinliklerini her yıl takip ediyorum. Ancak Ahiliğin bulunduğu yerde Ahi Evran’ın hayata sunduğu felsefe ise dört dörtlük değil” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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