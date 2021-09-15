Kırşehir Polisinden hırsızlık operasyonu

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Kırşehir'de, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ağustos ayında iş yerlerinden hırsızlık yapan 15 kişiyi yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 ayrı mahallede bulunan kamu kurum ve işyerlerinde hırsızlık olayına karışan 15 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden S.K. ve K.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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