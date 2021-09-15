Ticaret Bakanı Muş, Kırşehir'de

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Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)- TİCARET Bakanı Mehmet Muş, 34'üncü Ahilik Haftası etkinlikleri için Kırşehir'e geldi.

34'üncü Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir'e gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u Vali İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan ve AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal karşıladı. Bakan Muş, program kapsamında Vali Akın'ı ziyaret etti. Ziyarette şeref defterini imzalayan Bakan Muş, ardından Ahilik Haftası ile ilgili düzenlenen toplantıya katıldı. DHA-Politika Türkiye-Kırşehir Abdurrahman DULKADİR

2021-09-15 22:54:13



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