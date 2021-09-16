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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahi Kadınları, Yöresel Yemek Yarışmasında hünerlerini sergiledi

İHA

Ahi Kadınları, Yöresel Yemek Yarışmasında hünerlerini sergiledi

Kırşehir’de, 34. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen yöresel yemek yarışmasında, Ahi Kadınları hünerlerini sergiledi. Ağalar Konağında düzenlenen yarışmada, derece yapan aşçılara ödülleri Vali İbrahim Akın ve eşi Saliha Akın tarafından verildi.
Yarışmaya; Vali İbrahim Akın ve eşi Saliha Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve eşi Fatma Ekicioğlu, Kırşehir Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk ve Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz katıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği yarışmada, Kırşehir yöresine özgü yemek çeşitleri juri üyelerinin beğenisine sunuldu. Ödül töreninin ardından konuşan Vali Akın, “Ahi Evranı Veli’nin 850. doğum yılı olması nedeniyle hem cumhurbaşkanlığımız hem de UNESCO tarafından 2021 Yılı Ahi Evran Yılı olarak ilan edildi. Bu nedenle, yıl boyunca ülkemiz genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. Bu sene 34.’sünü kutladığımız Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Yöresel Yemek Yarışması büyük ilgi gördü. Zengin bir yemek kültürüne sahip olan Kırşehir’de düzenlenen bu yarışmada herkes kendine özgü tatları olan yemekleri tanıttılar. Dereceye giren yarışmacılarımızı ve tüm katılımcıları tebrik ediyorum" dedi.
Yöresel Yemek Yarışmasında Ahi sofrası kategorisinde Ahi Çirleme Tatlısı ile Demet Tosun, Yöresel Et ve Sebze Yemekleri kategorisinde Cevizli Çorba ile Kibar Bayındır, Hamur İşleri ve Tatlılar kategorisinde ise Pekmez Peltesi ile Ayşe Kuzu birinci oldu.

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