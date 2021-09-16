Erdoğan'ı gören vatandaş gözyaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırşehir'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması'na katılmak için Kırşehir'e geldi. Erdoğan'ı gören vatandaş gözyaşlarını tutamadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 2021 UNESCO Ahi Evran Ama Yılı kapsamında Kırşehir'de düzenlenecek programlara katılmak üzere kente geldi. Törenin olacağı Cacabey Meydanı'na gelen Erdoğan, vatandaşları selamladı. Meydanı dolduran vatandaşlar, Erdoğan'ı coşku ile karşılarken bir vatandaş ise gözyaşlarını tutamadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.