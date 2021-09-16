Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alacağız



Yasin DALKILIÇAbdurrahman DULKADİR/ KIRŞEHİR, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir'de katıldığı '2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı' etkinliğinde konuştu. Ekonomiye yönelik mesajlar veren Erdoğan, "Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı ve sıkıntıları biliyoruz. En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alacağız. Kısa zamanda raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, '2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı' etkinliklerine katılmak üzere Kırşehir'e geldi. Cacabey Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ETNO Sporları Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve milletvekilleri katıldı. Kırşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterileri ile başlayan etkinlikte konuşan Erdoğan, "Modern dünyanın son yüzyılda keşfettiği çareler, bizim ahi ocaklarının nizamnamelerinde ayrıntılı olarak yazılıdır. İnsanlığın bugün geldiği nokta, teknolojide ve bilimde katedilen mesafe böyle bir birikimin neticesidir. Yahya Kemal'in deyimiyle 'kökleri mazide olan ati' olarak bizlere düşen görev, tarihimizin iz bırakan olaylarını önce kendimiz hatırlamak sonra da tüm dünyaya hatırlatmaktır. Millet olma bilincini bu şekilde canlı tutacağız. Bu şekilde yollarımızı genişleteceğiz. Hedeflerimizi bu şekilde büyüteceğiz. Kendi siyasi hayatımızda da devleti yöneticiliğimizde de hep bu anlayışlar hareket ettik ve etmeye devam ediyoruz. Bu nedenle '2023, 2053 ve 2071' diyoruz" diye konuştu.

`ESNAFIMIZI YARINIMIZIN TEMİNATI OLARAK GÖRÜYORUZ´

Ahiliğin önemine vurgu yapan Erdoğan, "Ahi olabilmek için öncelikle çalışmak ve bir meslek sahibi olmak gerekir. Ahi Evran'ın da 'debbağ' olduğu rivayet edilir. Bir ahinin tezgahı halka olduğu kadar hakka hizmet yeridir. İşte sizler böyle bir geleneğin önümüzdeki temsilcilerisiniz. Esnafımızı yarınımızın teminatı olarak görüyoruz. Türkiye'de ailesinden esnaf olmayan neredeyse kimseyi bulamazsınız. Kapısı 72 millete açık ülkemizde din, dil, ırk ayrımı olmaz. 'Rızık Allah'tandır' diyelim. Esnaf rızkın kimin elinden geleceğini seçmez. Aynı zamanda usta-çırak ilişkisi de önemlidir. Bu ilişkide sadece iş değil kanaat, tevazu, vatan sevgisi, bayrak sevgisi de öğretilir. Devirler geçse de dünyada değişse de değişmeyecek olan tek şey bizim kardeşliğimiz, birliğimizdir" dedi.

'760 BİN ESNAFIMIZ 19 MİLYAR İLE FAİZ İNDİRİMİ KULLANDI'

Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan esnafa devlet olarak destek sağladıklarını söyleyen Erdoğan, "Son 8 yılda yaşadıklarımız bir ibret vesikasıdır. Bizi çimento gibi birbirimize bağlayan şey, milletimizin desteği ve beraberliğimizdir. Bu nedenle her şeyin üstesinden bu şekilde geldik. 2 yıldır salgınla mücadele ediyoruz. Salgınla mücadelenin maliyetleri bir yana, kaybettiğimiz vatandaşlarımızın acısı da var. Bu pandemi döneminde en çok etkilenen esnafımızdır. Esnafımızın yükünü hafifletmek için çeşitli tedbirler aldık. Esnaf ve sanatkarlarımızın kredilerini geri ödemelerini 3 defa erteledik. Esnafımızın borçlarını yapılandırdık. 760 bin esnafımız 19 milyar ile faiz indirimi kredisi kullandı. Ağustos ayı sonu itibarıyla 2021 yılında 140 bin esnaf ve sanatkara 17 milyar lira faiz indirimli kredi temin ettik. Kredilerinden yararlanma şartlarını kolaylaştırdık. Esnafımıza gelir kaybı ve hibe desteği sağladık. Kapanma tedbirleri kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 3 bin ile 5 bin liralık toplamda 4,3 milyar üzerinde ödeme yaptık" diye konuştu.

'O TELALLARA KALSAK TÜRKİYE BATMIŞTI'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ahiliğin sosyal rolünün üreticiyle tüketici arasında olduğu kadar zengin ile fakir, emek ile sermaye arasında kurduğu dengeden geldiğini söyledi. Türkiye'de bazı felaket tellallarının olduğunu kaydeden Erdoğan, "Ülkemizde her kadar uğraşsak da bir türlü kökünü kurutamadığımız kadrolu felaket tellalları, endişe ve karamsarlık havası yaymak için uğraşsa da sizler bu samimi gayretimizi biliyorsunuz. O tellallara kalsak Türkiye batmıştı, bitmişti, yerle yeksan olmuştu. Hamdolsun, gelişmiş ülkelerin bile ciddi sarsıntılara yaşadığı dönemde, kayıplarımızı kısa sürede telafi ederek yolumuza devam ediyoruz. Ne demiş Neşet Usta? 'Kendi kendisinden utanmayan, yeryüzünde hiç kimseden utanmaz'" dedi.

`İHRACATTA REKOR ÜSTÜNE REKOR KIRIYORUZ´

En kısa sürede enflasyonu ve açtığı pahalılığı kontrol altına alacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Sıkıntılarımız, sorunlarımız, dertlerimiz yok mu? Elbette var. Hepsini el ele, gönül gönüle vererek aşacağız. Dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına ulaştık. İhracatta rekor üstüne rekor kırıyoruz. İstihdam, salgının öncesinin dahi üzerine çıktı. Yatırımcılar üretim için ham madde, teçhizat bulmak için uğraşıyor. Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı ve sıkıntıları biliyoruz. En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alacağız. Kısa zamanda raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz" diye konuştu.

Şeker pancarı alım fiyatlarını da açıklayan Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl şeker pancarı üretiminde 23 tonla Cumhuriyet tarihinin en büyük rekorunu kırdık. Bu yıl hedefimiz büyük. Geçtiğimiz yıl ton başında şeker pancarı alım fiyatı 336 liraydı. Bu yıl ton başı alım fiyatı 420 liradır. Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden şeker pancarı alım fiyatının ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, yılın çırak, kalfa ve ahisine törenle plaketlerini verdi. Ticaret Bakanı Muş da Erdoğan'a plaket verdi. DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Yasin DALKILIÇ-Abdurrahman DULKADİR

2021-09-16 17:43:22



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