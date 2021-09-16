Cumhurbaşkanı Erdoğan: En kısa sürede enflasyonu kontrol altına alacağız (2)



'GİRİLMEDİK MEKAN ÇALINMADIK KAPI BIRAKILMAYACAKTIR'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırşehir'de katıldığı Ahi Evran Anma etkinliklerinin ardından partisinin Medrese Mahallesi Melikgazi Caddesi üzerindeki yeni il binası açılışına katıldı. Parti açılışında konuşan Erdoğan, "2021 senesi UNESCO tarafından Ahi Evran´ın 800´üncü yıl dönümünü nedeniyle Ahi Evran yılı ilan edildi. Ölümlerinin 700 ve 750'nci yılı nedeniyle bu yıl ayrıca Yunus Emre ve Hacı Bektaş yılı olarak kutlanmaktadır. İstikbalimizi temini olan gençlerimizin Anadolu´nun manevi mimarlarını anlamasını ümit ediyoruz. Şimdi AK Parti yeni binasının açılış heyecanını sizlerle yaşıyoruz. Bin metrekare yapısıyla Kırşehir´de çok daha farklı AK Parti etkinliklerini yaşayacağız" diye konuştu.

'MODERN VE GENİŞ BİNALARA SAHİP OLMAK GEREKİYOR'

Yeni parti binasının hayırlı olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeni İl Başkanımız Seher hanımla birlikte Kırşehir´de AK Parti´nin bu döneminin daha farklı olacağına inanıyorum. Her alanda olduğu gibi elbette siyasi faaliyetlerde de modern ve geniş binalara sahip olmak gerekiyor. Bir mekana şeref katan oradaki insanlardır. Şimdi de yeni yönetim inanıyorum ki bu binaya yeni bir zenginlik ve güç katacaktır. İnşallah kapı kapı dolaşmak suretiyle girilmedik mekan çalınmadık kapı bırakılmayacaktır. 2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için gayret edecektir. Yeni hizmet binamız Kırşehir´imize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın katılımı ile AK Parti il binasının açılış kurdelesi kesildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptığı İl Başkanlığında basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. DHA-Genel Türkiye-Kırşehir Yasin DALKILIÇAbdurrahman DULKADİR

2021-09-16 18:36:49



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