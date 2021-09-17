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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye ‘Domates Pazarı’ alanı oluşturdu

İHA

– Kırşehir Belediyesi, domates pazarı alanı oluşturdu. Yol ve kaldırımlarda satış yapan esnafı rahatlatmak amacıyla oluşturulan alanda, esnaf ürününü hijyenik koşullarda halka açacak.

Belediye ‘Domates Pazarı’ alanı oluşturdu

– Kırşehir Belediyesi, domates pazarı alanı oluşturdu. Yol ve kaldırımlarda satış yapan esnafı rahatlatmak amacıyla oluşturulan alanda, esnaf ürününü hijyenik koşullarda halka açacak.
Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, halkın beklenti ve istekleri doğrultusunda domates pazarının oluşturulduğunu söyledi. Ekicioğlu, “Kırşehirli hemşehrilerimiz ile pazar esnafımızın daha rahat ve daha sağlıklı bir ortamda alış verişlerini yapabilmeleri için pazaryeri yanında bulunan bir alanı özellikle sonbahar mevsiminin de yaklaşmasıyla birlikte domates, biber satıcısı esnafımıza tahsis ettik” dedi. Esnafın ürününü pazarlaması için her türlü ortamın da sağlandığını aktaran Belediye Başkanı Ekicioğlu, "Kırşehirli hemşehrilerimizin salçalık domates ve biber temini noktasında daha önce yollarda ve kaldırımlarda satışı yapılan bu ürünleri, pazar esnafımızın da işlerini kolaylaştıracak şekilde uygun bir alana taşıdık. Tahsis ettiğimiz alanda su ve elektrik gibi ihtiyaçları da temin ederek uygun bir ortam oluşturduk. Daha önce trafik sorununun da olduğunu dikkate alarak hemşehrilerimizin hem kolay ulaşımını sağladık hem de bölgedeki trafik sıkıntısını çözümlemiş olduk” diye konuştu.

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