Kırşehir'de İlin Ahisine Şed Kuşatılarak Ödülü Verildi

Vali İbrahim Akın, 34. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında 'İlin Ahisi' seçilen ve terzilik mesleğini icra eden Mehmet Akdemir’e şed kuşatarak ödülünü verdi.

Uzun Çarşıda Kuranı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Mehmet Yaman’ın yaptığı dua ile başlayan programda, ilin ahisi seçilen Terzi Mehmet Akdemir’e Vali İbrahim Akın, ilin Kalfası seçilen motor tamircisi Mehmet Akif Kaya’ya Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, ilin Çırağı seçilen ve berberlik mesleğini yürüten Sinan İşler’e Kırşehir ESOB Başkanı Bahamettin Öztürk Şed kuşatarak ödülünü verdi. Esnaf Ahilik Eğitimine katılan esnaflara Ahilik Belgeleri’nin de verildiği programda açıklamalarda bulunan Vali Akın, “Ahilik geleneklerini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen 34. Ahilik Haftası Etkinlikleri kapsamında ilin ahisi, ilin kalfası ve ilin çırağı seçilen esnaflarımızı kutluyorum” dedi.

Ödül töreninin ardından Vali Akın, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Sadık Gülecen, Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı ve Kırşehir ESOB Başkanı Bahamettin Öztürk ile Uzun Çarşı esnafını gezerek, karanfil ve üstünde 'Ahilik Öğütleri' yazan belgeler dağıttı.

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