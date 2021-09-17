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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti İl Başkanı Ünsal'dan teşekkür

İHA

AK Parti İl Başkanı Ünsal'dan teşekkür

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırşehir'de gerçekleştirdiği ziyarette ilişkin teşekkür mesajı yayımladı.
İl Başkanı Seher Ünsal, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı Ahilik Haftası etkinlikleri ve AK Parti Yeni İl Binası açılış törenine katılım gösteren Kırşehirlilere ve partililere teşekkür etti. Ünsal, vatandaşların 20 yıldır olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bağrına bastığını ve tarihi bir gün yaşadıklarını ifade etti. AK Parti teşkilatının kentte gücünü gösterdiğini aktaran Ünsal, “Kırşehir, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı heyecan ve coşku içerisinde bağrına basarak, en iyi şekilde ağırlamıştır. Kısa bir süre zarfında tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak bu sevgi selini oluşturmamız AK Parti teşkilatlarımızın gücünün en net göstergesidir" dedi. Kırşehir'de tarihi bir gün yaşadıklarını açıklayan Ünsal mesajında; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk günkü aşkla, heyecanla ve büyük bir coşkuyla karşılayan, şehrimizin en uzak ilçelerinden köylerinden mahallelerinden gelerek, ahilik etkinlikleri ve açılış törenine katılan başta teşkilat mensuplarımız olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımıza, ilgili bürokratlarımıza, medya mensuplarımıza, emniyet güçlerimize, sağlık çalışanlarımıza ve tüm hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. İl Başkanı Unsal'ın mesajı ise şöyle;
"Kırşehirliler yine bir tarih yazmıştır. Kırşehir'den verdiği müjdeleri için de Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bizim siyasetimiz eser, icraat ve hizmet siyasetidir anlayışı Kırşehirimizde bir kez daha vuku bulmuştur. Teşkilat varsa başarı vardır, teşkilat varsa kazanmak vardır, teşkilat varsa zafer vardır. Bizler büyük bir aileyiz. Kardeşliğin birliğin ve beraberliğin lidere olan sadakatin ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bizim bakışımız dostluğa, kardeşliğe, güzelliğe, birliğe ve beraberliğedir. Bizim milletimizle kalpten kalbe bir yolumuz var, gönül bağımız var. İnşallah gönüllerimiz hiçbir zaman ayrı düşmeyecek. En büyük zafer, nefsini kendini tanımaktır. Şehrimizi, ülkemizi 20232053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için gece gündüz aşkla çalışan bir liderin izinde yürüyen bir teşkilatımız var. Kırşehir bundan böyle küçük hesapların değil Liderinin yanında büyük hedeflerin peşinde olacaktır. Bizim yolumuz milletin yoludur; bizim yolumuz sevginin, kardeşliğin, tevazunun, kucaklamanın, yoludur. Bu yolda yılmadan, usanmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Kırşehir'de bizleri yalnız bırakmayan Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Genel merkez yöneticileri, bürokratlar, milletvekilleri ve bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür ederim."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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