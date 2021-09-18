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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de iş insanları başarı hikayelerini paylaştı

İHA

Kırşehir'de iş insanları başarı hikayelerini paylaştı

Kırşehir'de 34. Ahilik haftası kutlamaları kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şubesi'nin organizasyonu ile iş insanlarının başarı hikayelerini paylaştı.
Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa; Kırşehir Valisi İbrahim Akın, MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, iş insanları ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, "İş hayatında Ahilik prensip olarak önemli bir yer tutar. Ticaret ve sağlam temellerle MÜSİAD ailesi olarak bizler, 'yerli ve milli' kelimelerini bir cümle olarak söylemiyoruz. Yolumuz; Ahi Evran ve Şeyh Edebali'nin yoludur. Şehir esnafı ile iş dünyasını bir arada tutabilmeyi önemsiyoruz" dedi.
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ahmet Gökbel de, "Bizler, Ahilik teşkilatlarından bir süre sonra uzaklaşırken batı bu noktayı çok iyi yakalamıştır. Ahi Evran Anadolu'ya yaklaşık 32 yaşında iken gelir. Ahi Evran hocasından hiç ayrılmamıştır. Ahi Evran'ın Anadolu yolcuğu Kayseri ile başlar. Ömrünün son 15 yılı ise Kırşehir'de geçer. Kayseri'de kurulan teşkilatlanma Konya ve Kırşehir'de Ahi Evran tarafından olgunlaştırılır. Ahilerin uyguladığı eğitim sisteminden bugün dahi alacağımız çok şey var. 'Tek yönlü başarı hiçbir yere götüremez insanı' diyen Ahi Evran'ın felsefesinde başarı çok yönlüdür. Ahilikte; akıl, ahlak, bilim ve çalışmak vardır" ifadelerini kullandı.
Program; iş insanı Esat Çağlayan, Ömer Bulut ve Musa Tunç başarı hikayelerini paylaşması ile devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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