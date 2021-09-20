Belediye başkanının türküsü usta sanatçıları aratmadı

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Kırşehir Merkezli kutlanan Ahilik Haftası etkinliklerinde açılan tanıtım standını ziyaret eden Mucur İlçe Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, söylediği türkü ile büyük beğeni topladı.

Ahilik Haftası Etkinlikleri kapsamında Cacabey Meydanında kurulan Mucur İlçe Standı'na ziyarete gelen Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, sazın çalması ile birlikte stant alanına oturarak söz ve müziği Neşet Ertaş'a ait olan 'Ah Ellerin Sala Sala Gelen Yar' türküsünü seslendirdi. İlçe stant alanında ilgi ile dinlenen türküyü yöresel dilde söyleyen Belediye Başkanı Yılmaz'a stant alanında bulunan katılımcılarda destek verdi. Amatör kameraya yansıyan görüntülerde Başkanı Yılmaz, türkünün tamamını söyledikten sonra çevrede bulunanlar tarafından alkışlandı.

Kırşehir Merkezli kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında farklı bölgelerden gelen esnafların açtığı stantlar ile birlikte geçtiğimiz Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımlarıyla devlet töreni düzenlenmişti.

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