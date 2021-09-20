Ticaret İl Müdürlüğünden fahiş fiyat denetimleri

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ticaret İl Müdürlüğünden fahiş fiyat denetimleri

İHA

Ticaret İl Müdürlüğünden fahiş fiyat denetimleri

Kırşehir Ticaret İl Müdürlüğü; Ahilik Haftası kutlamaları sona erer ermez, haksız rekabet ve fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçmek için saha çalışmalarına başladı.
Ticaret İl Müdürlüğünce oluşturulan 4 farklı ekiple denetimlere başlayan il müdürlüğü ekipleri, ihbarları da değerlendirerek yerinde incelemeler yapıyor. Son zamanlarda sıkça şikayetlere konu olan fahiş fiyat uygulamaları kapsamında zincir market ve yerel marketlerde denetimler başladı. Denetimlerde; tezgahlarda yer alan ürünlerle birlikte ürünün alındığı tedarikçi ve satışa sunulan fiyat denetimleri yapılıyor. Haksız fiyat uygulamasının olması durumunda ise işletme sahibinden savunma alınırken denetim tutanakları ve incelemelerde oluşturulan evraklar Reklam ve Rekabet Kurulu ile Ticaret Bakanlığına denetime gönderiliyor.
6502 Sayılı kanun kapsamında yapılan incelemelerde uygunsuz her etiketli ürün için 450 lira idari para cezası uygulanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye başkanının türküsü usta sanatçıları aratmadı
YEREL HABERLER Belediye başkanının türküsü usta sanatçıları aratmadı
Bahattin Kaya: "Gazilik unvanını Türk Milleti gururla taşıyor"
YEREL HABERLER Bahattin Kaya: "Gazilik unvanını Türk Milleti gururla ...
Vali Akın ve Başkan Ekicioğlu'ndan 'Gaziler Günü' mesajı
YEREL HABERLER Vali Akın ve Başkan Ekicioğlu'ndan 'Gaziler Günü' ...
Kırşehir'de iş insanları başarı hikayelerini paylaştı
YEREL HABERLER Kırşehir'de iş insanları başarı hikayelerini paylaştı
Anadolu’nun plajında muhteşem gün batımı Savcılı Plajı kendine hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Anadolu’nun plajında muhteşem gün batımı Savcılı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.