Kırşehir'de yabancı öğretmenlere geleneksel karşılama 5 farklı ülkeden gelen öğretmenler Kırşehir'de

Avrupa Birliği projesi ile 5 farklı ülkeden gelen 11 öğretmen, Kırşehir'de yöresel karşılama ile bir araya geldi.

Kırşehir Menekşe Ahmet Yalçın Anaokulunda düzenlenen etkinlikte, Litvanya, Letonya, Romanya, Estonya ve Bulgaristan'ın ortak olduğu projede 2 gün boyunca çocuklar ve öğretmenler doğayla iç içe etkinlik düzenleyecek. Etkinlikler sonrasında ise doğa ile çocukların teknoloji bağımlılığından uzak kaldığı modül bir de kitap yazımı yapılacak. Proje kapsamında 5 ülkeden gelen 11 öğretmen, yöresel oyun havaları ve bayraklar ile karşılandı. Çocukların Ahi Evran, Nasrettin Hoca gibi karakterleri yansıttıkları programda öğretmeler, yapılan karşılama karşısında cep telefonlarıyla sürekli yaşadıkları anı görüntüledi. Proje hedef kitlesinin çocuklar olduğunu aktaran ve farklı ülke öğretmenleriyle bu kapsamda etkileşim kurduklarını ifade eden Okul İdarecisi Aynur Beyazıt, "Avrupa Birliği projesi yürütüyoruz. 5 Ülkeden 11 öğretmen okulumuzu ziyaret etti. Çocukların doğal çevre ile bağ kurması noktasında sınırlı fırsatlara sahip olduklarını düşünüyoruz. Fiziksel aktif oldukları zamandan daha fazlasını bilgisayar başında geçiriyor çocuklar. Projenin ana amacı çocukların doğa ile daha fazla bağ kuruyor olmasını sağlamak" dedi.

Proje kapsamında Kırşehir'e gelen Karole Jakünaite, Litvanya'da bu tür proje karşılamalarının sessiz olduğunu fakat Kırşehir'de öğretmenlere yapılan karşılamayı beğendiğini söyledi. Türkiye'ye proje kapsamında Bulgaristan'dan gelen Nuray Beynabi Fuchıdzhı ise; Türk kültürünün kendisine yabancı olmadığını, karşılamayı hoş bulduğunu belirtirken çocuklar için ise nesillerin devamı için kültürel gelişimi önemsediğini ve teknolojiye kurban bir nesil yetişmemesi için çalışacağını aktardı.

Proje kapsamında Kırşehir'e gelen öğretmenler, tanışma oyunları oynayıp Türk Kahvesi yudumlayarak çocuklarla teknolojiden uzak vakit geçirdi.

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