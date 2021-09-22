Belediye, Neşet Ertaş Anma Etkinliklerine hazırlanıyor

Kırşehir Belediyesi merhum Bozlak Sanatçısı Neşet Ertaş anma etkinliklerine hazırlanıyor. Etkinlikler kapsamında ünlü sanatçı Kıraç da kentte konser verecek.

Merhum bozlak ustası Neşet Ertaş, ölümünün 9. yılında memleketi Kırşehir'de bulunan mezarı başında dualarla anılacak. Bağbaşı Mezarlığı’nda bulunan Muharrem ve oğlu Neşet Ertaş için anma töreni düzenlenecek. Cuma günü Cacabey Meydanı’nda Kıraç konseri yer alırken Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Muharrem Ertaş Salonunda da Türk Halk Müziği Sanatçıları Ertaş'ın türküleriyle sahne alacak. 25 Eylül 2012 tarihinde hayata gözlerini yuman 'Bozkırın Tezenesi' olarak tarif edilen Ozan Neşet Ertaş, 24 ve 25 Eylül’deki programlarla memleketi Kırşehir’de anılacak. Neşet Ertaş'ın mütevazi kişiliğe sahip olduğunu ve yaşam biçiminden hiç ödün vermeden dünyadan ayrıldığını söyleyen Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Ertaş'ın, insana ve geleceğe olan inancı ve umuduyla; benzersiz sesi ve yorumuyla Anadolu Abdal geleneğinin öncüsü ve Bozlak kültürünün temsilcisi olduğunu belirtti.



"Kırşehir UNESCO Müzik Şehri Oldu"

Kırşehir'in kültürel alanda devamlılığının sağlanacağını aktaran Belediye Başkanı Ekicoğlu, "Bozlağın anavatanı olan Kırşehir, müzik alanında UNESCO’nun Müzik Şehirler Ağı’na giren ilk şehir olmuştur. Bu da hepimiz için çok büyük bir gurur kaynağıdır. Bu geleneğin yaşatılması, hak ettiği değere erişmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması için planladığımız önemli çalışmaları, Dünyamızı esir alan Pandemi süreci etkilemiş olsa da; Dünya Müzik Şehri Kırşehir’de bu alandaki çalışmalarımıza bundan sonra da ara vermeden devam edeceğiz. Dünya’daki birçok müzik otoritesi tarafından sesi ve sazıyla efsane olarak kabul edilen 'Gönül Dağı'nın yanık yüreği Anadolu Abdal geleneğinin temsilcisi ozanımız Neşet Ertaş’ı aramızdan ayrılışının 9. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyorum" dedi.

Neşet Ertaş'ı anma etkinlikleri memleketi Kırşehir'de 24 Eylül 2021 tarihinde başlayacak. Ayı gün içerisinde ise Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Aşık Said Salonu’nda, Neşet Ertaş’ın oğlu Hüseyin Ertaş'ında katılımıyla 'Anılarla Neşet Ertaş Sohbetleri' paneli gerçekleştirilecek. Ahi Evranı Veli Caminde düzenlenecek mevlit programının ardından davulzurna gösterisi, belediye mehter takımı konseri, belediye bando takımı konseri, belediye müzik öğretmenleri konserleri ile devam edecek program Kıraç konseri ile sürdürülecek.

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