MHP Kırşehir İlçe Başkanı Adalı' nın acı günü

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kırşehir Merkez İlçe Başkanı Ramazan Adalı'nın annesi hayatını kaybetti.

Kırşehir'de uzun süredir kanser tedavisi gören Adalı'nın annesi Elif Adalı, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti. Elif Adalı'nın cenazesi, ikindi namazını müteakip Sanayi Caminde kılınacak namazın ardından İğdecik Köyünde defnedilecek.

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