Kırşehir'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

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Kırşehir'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre Kırşehir'den Kırıkkale'ye giden Ş.Ö. idaresindeki 06 SCJ 01 plakalı otomobil, Kaman ilçesi Benzer köyü yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri araçta bulunan S.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, Ş.Ö., F.Ü., Y.E.Ü. ve E.Ü. yaralanarak Kaman İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.

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