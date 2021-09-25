Neşet Ertaş ölümünün 9. yılında mezarı başında anıldı Oğlu Hüseyin Ertaş: "En acılı olduğumuz bir gün, bizim aşiretimizde etkinlikler bugün durur"

Bozkırın Tezenesi merhum Neşet Ertaş, ölümünün 9. yılında Kırşehir'deki mezarı başında anıldı.

Kırşehir'de, Bağbaşı Mezarlığında yer alan anıt mezarda anılan bozlak ustası 'bozkırın tezenesi' olarak anılan Neşet Ertaş için dua edildi. Törene katılan Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş, "Bizim en acılı olduğumuz günlerden bir tanesi, bugün aşiretimizde; düğün eğlence, festival ve hareketli türkü dahi çalınmaz. Bugün içimize dönüp acımızı yaşadığımız günlerden birisi. Acısı hala taze, hiçbir zaman da iyileşmeyen bir yara" dedi. Anıt Mezarda düzenlenen tören sonrası konuşan Kırşehir Valisi İbrahim Akın ise, "Büyük ozan Neşet Ertaş, gönül tellerine dokunan sesi ve mütevazi kişiliği ile büyük halk kitleleri tarafından sevilmiştir. Kırşehir'in yetiştirdiği en önemli değerlerden biridir Neşet Ertaş. Babası ve ustası Muharrem Ertaş'ın üslubunu devam ettiren Ertaş, halk müziğine de yeni bir üslup katmıştır" diye konuştu.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de katıldığı anma programında sadece ailenin değil Kırşehir'in yas günü olduğunu söyledi. Anıt Mezarda düzenlenen törene Ertaş ailesi ile birlikte Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 25 Eylül 2012 tarihinde büyük halk ozanı Neşet Ertaş hayata gözlerini yummuştu.

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