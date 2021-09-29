Akşener, Neşet ve Babası Muharrem Ertaş'ın mezarlarını ziyaret etti

Kırşehir'de temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, merhum bozlak ustası Neşet Ertaş ve babası Muharrem Ertaş'ın mezarlarını ziyaret etti.
Kırşehir temasları kapsamında kentte bulunan esnafı ziyaret eden Akşener, merhum Ertaş'ın mezarına giderek ziyarette bulundu. Akşener, önce Neşet Ertaş'ın sonrasında ise babası Muharrem Ertaş'ın mezarlarına karanfil bırakarak mezarlarını suladı. Dua da eden Akşener, il merkezinden Mucur ilçesine kalabalık bir konvoyla hareket etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.