Akşener'in taraftarlarına 'bozkurt işareti' tepkisi

Kırşehir'de Neşet Ertaş'ın kabrini ziyaret ettikten sonra Mucur ilçesine geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e esnaf ziyareti esnasında bir vatandaş, 'bozkurt işareti' tepkisi gösterdi.

Mucur ilçesine akşam saatlerinde giden Akşener, gezisine esnaf ziyaretleriyle devam etti. Bir süre sonra partililerin Akşener'e 'Başbakan Akşener' sloganı atarken 'bozkurt işareti' yapması üzerine R.Ü. adlı vatandaş, "Burada yıllarca MHP'nin ekmeğini yediniz götürüp AK Parti'ye oy verdiniz. Bozkurt işareti yapamazsınız" diyerek tepki gösterdi.

Polisler tarafından R.Ü., herhangi bir olay çıkmadan tepkisini gösterirken, İYİ Partili grup ise 'Başbakan Meral' sloganları atmaya devam etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.