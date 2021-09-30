TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Ahiler Diyarı Bilimle Şenleniyor' isimli bilim şenliğinin açılış programı yapıldı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Bilim Şenliği’nin Açılış Programına; Vali İbrahim Akın, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, daire müdürleri, akademik personel, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Vali İbrahim Akın, bilim şenliğinin bilim ve teknolojinin hızla geliştiği günümüz dünyasında, toplumumuzda bilime olan ilginin arttırılması amacıyla düzenlendiğini söyledi. Toplumun her kesiminde bilime olan ilginin arttırılması, teknoloji, spor ve sanat etkinlikleriyle bilimin sevdirilmesi amacıyla TÜBİTAK’ın da destekleriyle ilk defa geniş kapsamlı olarak bilim şenliği hazırlandığını belirten Vali Akın, “İnsanoğlu ilk çağlardan günümüze kadar doğaya, canlılara ve çevresine duyduğu merakı gidermek, olayların neden ve sonuçlarını öğrenmek ve gerçeğe ulaşmak amacıyla sürekli olarak bir araştırma içerisine girmiştir. İşte bu eğilim pozitif bilimlerin ortaya çıkmasına, bilimin öncülüğünde medeniyetlerin gelişmesine ve nihayetinde toplumların daha rahat yaşamasına vesile olmuştur. Bugün hayatımızın pek çok alanında elde ettiğimiz bilgiler, binlerce yıllık araştırmanın, birikim ve tecrübenin ürünüdür" dedi. Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya’nın da birer konuşma yaptığı açılış programı, Vali Akın ve beraberindekilerin bilim ve teknoloji projelerinin sergilendiği stantları gezerek icatlar hakkında bilgiler almaları ile sona erdi.

Bilim kültürünün ve iletişiminin toplumda yaygınlaştırılması amacıyla katılımcıların bilimsel bilgiye ve bilim insanına yönelik bakış açılarının gelişmesini sağlamak ve bilimsel düşünme becerilerini kazandırmak amacıyla düzenlenen ve 2 Ekim’e kadar devam edecek olan bilim şenliğinde bilim, teknoloji, sanat ve spor dallarında farklı etkinlik programları yapılacak.

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