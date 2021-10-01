Kırşehir'de 55 litre sahte alkol ele geçirildi

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Kırşehir'in Mucur İlçesi'nde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda 55 litre sahte alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre sahte içki imalatı ve ticareti yapılan şahıslara yönelik 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 55 Litre sahte alkol ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler yapılan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

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