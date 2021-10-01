Kırşehirli şehit ailelerinden CHP'li vekilin sözlerine tepki Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan: "'Asker cenazesi' olarak tanımladığın aziz şehitlerimizin kabirlerini bir kez olsun ziyaret ettin mi?"

Kırşehir'de şehit aileleri, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın PKK'nın yayın organı olarak bilinen ajansa yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği önünde şehit ailelerinin de katılımıyla bir açıklama yapan Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "30 yıl önce bugün 1 Ekim 1992 yılında Bitlis'in merkeze bağlı Cevizdal köyüne saldıran PKK'lı teröristler, 10 çocuk, 14 köy korucusu olmak üzere 37 vatandaşımızı şehit etmiş, 20 vatandaşımızı da yaralamıştı. 193 şehit veren Kırşehir'de doğmuş, Kırşehir'in ekmeğini yemiş, bu vatanın imkanları ile eğitim alıp yüce mecliste koltuk sahibi olan, cumhuriyet tarihimizle yaşıt Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan yardımcılığına kadar yükselen Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın hain terör örgütü PKK'nin yayın organı olarak bilinen bir ajansa yaptığı açıklamalar üzerine bu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur" dedi.



"Sayın vekil bu kirli açıklamayı hangi çirkin ortaklığa sığınarak yaptın?"

Kılıçaslan, Milletvekili Yıldırım Kaya'ya tepki göstererek, "Biz milletin aslıyız, sen vekilisin. Asıllar yıllarca namerdin elini vatanın sinesine sürdürmemek için kara toprağa düşerken, aziz milletin vekili kokuşmuş bir dil kullanarak hainler sürüsünün sözcülüğüne mi soyundu? Kırşehir Anadolu'nun bağrıdır, bu bağrın en derin yarası da vatan uğruna şehit olmuş 193 gencecik vatan evladıdır" diye konuştu.

"'Asker cenazesi' değil 'aziz şehitlerimiz'" diyen Kılıçaslan, "Senin 'asker cenazesi' olarak tanımladığın aziz şehitlerimizin kabirlerini bir kez olsun ziyaret ettin mi? Şehit ailelerimizin düşünceleri nedir sordun mu? Şehit ailelerimizle bir olmak yerine eli kanlı terör örgütüne destek mahiyetinde moral ve motivasyon verici açıklamalar yaptın. Sen tekrar seçilmek adına kiminle ittifak yolu arıyorsan ara, kimin hangi kirli planına ortak olacaksan ol, kimin sesi, kimin borazanı olacaksan ol sayın vekil. Biz bu aziz vatanın tek karış toprağına göz diken kim olursa olsun, kim bu güruha destek verirse versin siyasi parti ayrımı yapmaksızın şehitlerimize düşmanlık etmiş olarak kabul ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir şehit annesi de CHP'li vekile şehitlerin fotoğrafları önünde tepki gösterdi.

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