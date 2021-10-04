Gezici Kütüphane öğrencilerle buluştu

Kırşehir'de gezici kütüphane, öğrencilerle bir araya geldi.

Okuma alışkanlığını geliştirerek yaşam boyu eğitime katkı sunabilmek adına oluşturulan gezici kütüphane araçları toplumdaki özel gurupların benzer ayrıcalıklardan yararlanabilmesi için kurgulanmış aracıyla hizmet sunuyor.

Kırşehir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Aşıkpaşa İl Halk Kütüphanesi bünyesinde hizmet veren gezici kütüphane aracı, çocukları okulların açılması ile birlikte yeniden kitaba kavuşturdu. Pandemi nedeniyle hizmetine ara verilen gezici kütüphane, merkeze bağlı Çayağzı köyünde ve Özbağ kasabasında çocukları kitaplarla buluşturdu. Kütüphaneye erişimi olmayan kırsal bölgelerde yaşayan çocuk ve yetişkinleri kitapla buluşturan gezici kütüphaneyle, öğrenciler temel eserlerden hikâyelere kadar onlarca kitabın yer aldığı farklı kitapları okuma şansı bulabiliyor. Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır, gezici kütüphanelerin bir çok okulda öğrenciyle bir araya geldiğini söyleyerek; "2016 yılından bu güne kadar gezici kütüphane uygulamamızla okullarımızda öğrencilerimizle buluşma imkanı bulduk. Özellikle kırsal kesimde kitaba ulaşma konusunda zorluk çeken öğrencilerimizle buluşarak onların da kitaplara ulaşmasına gayret ediyoruz. Pandemi kısıtlılıkları nedeniyle bir süredir ara verdiğimiz gezici kütüphanemiz, yeniden kontrollü normalleşme süreciyle birlikte günde 2 durakla hizmet vermeye başladı" dedi.

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