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İl Sağlık Müdürü Bulut: “Doğumu izleyen aylarda beslenme çocuğun hayatını etkiler”

İHA

İl Sağlık Müdürü Bulut: “Doğumu izleyen aylarda beslenme çocuğun hayatını etkiler”

– Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, Emzirme Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada; doğumdan sonraki beslenmenin çocuğun hayatında da etkili olduğunu söyledi.
İl Müdürü Bulut, “Doğumu izleyen ilk 18 aylık dönemde bebeğin beslenme tarzı çocuğun daha sonraki fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimi açısından çok büyük önem taşır. Bir bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için ideal beslenme yöntemi emzirmedir. Büyüme ve gelişmenin çok hızlı olduğu yaşamın bu ilk birkaç yılında emzirmenin sürdürülmesi, çocuğun sadece o andaki değil daha sonraki yıllarda da fiziksel ve ruhsal sağlığını olumlu etkilemektedir” dedi. Başarılı emzirmenin annenin bebeğini düşünmesi ile başlayacağını aktaran Bulut, “Başarılı emzirme, annenin bebeğini emzireceğini düşünmesi ve bunu başaracağına inanmasıyla başlar. Hayatın ilk günlerinde ve ilk yıllarında bebeğin bağışıklık sistemi tam olarak gelişmemiştir. Bu nedenle bebeğin, annesi tarafından korunması gerekmektedir. Anne bu koruma görevini, bebeğini emzirmekle sağlar. İlk süt yani kolostrum, bebeği mikroplardan korumak için yüksek miktarda hastalıklardan koruyucu maddelerle donatılmıştır. Emzirme gebelik boyunca 20 kat büyüyen rahmin, doğumdan sonra eski boyutuna daha çabuk dönmesini sağlar. Böylece annenin doğum sonu kanamalarını azaltır. Annenin kansızlıktan korunmasını sağlamış olur” diye konuştu.

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