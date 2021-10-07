Kırşehir'de 3 bin 103 tarihi eser ele geçirildi

Abdurrahman DULKADİR/KIRŞEHİR, (DHA)KIRŞEHİR'de düzenlenen operasyonda farklı dönemlere ait toplam 3 bin 103 tarihi eser ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, O.G. isimli kişinin elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığını belirledi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda O.G. evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, farklı dönemlere ait 2 bin 901 sikke ve madeni para, 197 obje ve 5 minyatür heykel olmak üzere toplam 3 bin 103 tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan O.G., polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırşehir / Merkez Abdurrahman DULKADİR
2021-10-07 10:44:56
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