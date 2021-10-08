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(Özel) Ceviz dalında 20 tezgahta 30-50 lira Kırşehir'de ceviz hasadı başladı

İHA

(Özel) Ceviz dalında 20 tezgahta 30-50 lira Kırşehir'de ceviz hasadı başladı

Kırşehir'in Kaman ilçesinde ceviz hasadı başladı. Dalında 20 lira olan yaş cevizin kilosu tezgahlarda ise 30 50 liradan alıcısını bekliyor.
İnce kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizi, yöresel çeşitleriyle de hasadını sürdürüyor. Kırşehir'in Kaman ilçesinde ceviz, çeşitleriyle birlikte alıcısına sunuluyor. Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir, yerli çeşitlerde verimli ve bereketli hasat dönemi geçiriyor. Dalında 20 lira olan cevizin tezgaha yansımasını değerlendiren satıcı Adem Elvan, üreticiden kaç liraya ceviz alırlarsa 5 liralık kar payı ile satışa sunduklarını söyledi. Cevizlerde ince kabuk ve çeşitlerin çok olduğunu aktaran Elvan, "Geçtiğimiz yıl 30 35 liradan sattığımız ceviz, bu yıl ise kalitesine göre 4550 ve 30 liradan alıcı bekliyor. Ceviz ürünü sirke, reçel ve kolonyada alıcıya sunuluyor" dedi. Pandemi sürecinin satışlara etkisine de değinen Elvan, pandeminin geçen yıla oranla satışlar üzerinde etkili olduğunu ve aşılama sonrası satışlara yansıma beklediklerini söyledi. Kaman1 ve Kaman5 gibi yerli çeşitlerde hasat yapılanırken, Chandler, Fernor, Fernette gibi geç uyanan yabancı çeşitlerde de hasat için hazırlık yapılıyor. İnce kabuğu ve lezzetiyle ünlü Kaman cevizinin yanı sıra merkeze bağlı köyler ile diğer ilçelerde de ceviz bahçelerinde artış yaşanıyor. İlçe merkezinde satış yapan Ramazan Aslan adlı esnaf ise 1516 liralık cevizin bir çok işlemden geçtiğini anlattı. Aslan, "Cevizin esnafa 2627 liralık maliyeti oluyor. 30 liradan ise satışlarımızı yapıyoruz. Pandemi nedeniyle de çoğu ürün tarlada kalıyor" diye konuştu.

20 dönüm arazi 5 ton ceviz veriyor
Kaman ilçesi girişinde üretim yapan ve 20 dönüm araziye sahip olan üretici Arif Göçmen, ağaçtaki fiyatı ile tezgaha yansıma fiyat farkını şöyle değerlendirdi;
"Fark işçilik ve gübre giderlerinin artmasından oluştu. Geçen yıl 120 liraya alınan gübre şu an 220 lira, 80 liraya çalışan işçi ise 250 liraya çalışıyor. Mazot ise 4,5 liraydı şu an ise 7 lira civarında. Bu durum ise mecburen fiyatlara yansıyor. Cevizin üreticiye gelir getirebilmesi için en az 7 yıl emek vermek gerekiyor. Don olayları ise tarım sigortaları havuzu kapsamına girmiyor. Üretici maliyeti de ister istemez tüketiciye yansıyor. 50 lira çok gibi gözükse de anca kurtarıyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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