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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir Barosu Yeni Başkanını Seçiyor

İHA

Kırşehir Barosu Yeni Başkanını Seçiyor

Kırşehir Barosu Olağan Genel Kurul ile yeni başkanını seçiyor. Mevcut Baro Başkanı Mehtap Karaburçak Tuzcu'nun aday olmadığı seçimlere Onur Çanta Baro Başkanı adayı olarak tek liste ile girilecek.
Aşıkpaşa Kapalı Spor Salonunda düzenlenen seçimlerin Divan Başkanlığını Avukat Mehmet Gündüz yaptı. Çanta, genel kurulda yaptığı açıklamasında, genel kurulun pandemi nedeniyle ertelendiğini, genel kurul öncesinde de adaylık süreci için meslektaşları ile birebir görüşmeler yaptığını aktardı. Birliktelik mesajı veren Çanta; "Tespit ettiğim sorunlarımızı çözmek için hep birlikte çalışmalar yürüteceğiz. Başkanımız ve bizden öncekiler de gerekli çalışmalarda bulundu. Bizler üzerine ne koyabileceğimiz hususunda çalışmalar yapacağız. Amacım, çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla baromuz ve meslektaşlarımıza gereğince hizmette bulunabilmektir" dedi. Kırşehir Barosu'na kayıtlı 209 avukatın oy kullanacağı seçimlerde, yapılan oylama sonrası ise Kırşehir Barosu yeni yönetimi belli olacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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