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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir Belediyesi'nin çalışmaları devam ediyor

İHA

Kırşehir Belediyesi'nin çalışmaları devam ediyor

– Kırşehir Belediyesi, şehirde 1 mahalle ve 3 sokak üzerinde düzenleme çalışmaları yürütüyor.
Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Yenice Mahallesi Eski Hayır Evi ve Kuaförler Sokağı ile Ahi Evran Mahallesi 735. Sokaktaki yol, kaldırım ve asfaltlama çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. Belediyenin çalışmalarını şehir planı noktasında aralıksız sürdürdüğünü aktaran Belediye Başkanı Ekicioğlu, “Anadolu’nun ortasında bulunan güzel Kırşehir’imizin daha güzel ve daha yaşanılır bir şehir olması için tüm birimlerimizle Kırşehir halkından aldığımız destekle çalışmalarımıza hiç ara vermeden devam ediyoruz. Çağdaş şehirlerin olmazsa olmazlarından olan alt yapı çalışmalarımızla birlikte ilimizin sosyal kültürel yaşamına ivme kazandıracak olan faaliyetlerimiz de devam ediyor” dedi. Gereksiz harcama ve israfın önüne geçildiğini açıklayan Başkan Ekicioğlu açıklamasında; “Biz göreve gelmeden önce de söylediğimiz gibi kimseyi incitmeden, kimseyi kırmadan, hep birlikte ortak akılla bu şehri yönetiyoruz. Bu kapsamda yarım kalan projelerin tamamlanması, kent estetiğine yakışır biçimde altyapı ve üst yapı çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdürülmesi, yoğun krizlerin yaşandığı böylesine sıkıntılı bir ekonomik ortamda gereksiz harcamaların ve israfın da önüne geçerek çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kırşehir Belediyesi olarak ilimizin çağdaş ve yaşanılabilir bir şehircilik anlayışına göre şekillendirilip dönüştürülmesi için insan odaklı yerel yönetim anlayışıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz ve Kırşehir’de el değmemiş mahalle bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

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